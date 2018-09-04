МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. WPP PLC во вторник сообщила, что во II квартале 2018 года впервые более чем за год добилась квартального роста чистых сопоставимых продаж. За день до этого компания объявила о назначении новым генеральным директором Марка Рида, сообщает Dow Jones.

Чистые сопоставимые продажи за три месяца по 30 июня повысились на 0,7%. Для сравнения, в I квартале 2018 года они снизились на 0,1%.

Крупнейшая в мире рекламная группа, в состав которой входят такие агентства, как J. Walter Thompson, Ogilvy & Mather и Young & Rubicam, сказала, что теперь, по ее оценкам, рост чистых сопоставимых продаж и выручки за полный 2018 год будет аналогичен росту, отмечавшемуся в I полугодии.

Чистые сопоставимые продажи WPP в I полугодии повысились на 0,3%, а сопоставимая выручка возросла на 1,6%.

Доналоговая прибыль за I полугодие выросла на 8,6% до 846,5 млн фунтов (1,09 млрд долларов), тогда как годом ранее она составила 779,2 млн фунтов. Чистая прибыль подскочила на 13% до 672,4 млн фунтов.

Выручка за полугодие сократилась на 2,1% – до 7,49 млрд фунтов с 7,65 млрд фунтов, полученных годом ранее.

"Мы сосредоточились на оказании более эффективных интегрированных услуг. В плане конкуренции мы получили новые контракты или добились расширения операций с такими клиентами, как Adidas, Hilton, Mars, Mondelez, Shell и T-Mobile", — отметил Рид.