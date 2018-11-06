МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого холдинга Deutsche Post DHL снизилась за январь-сентябрь 2018 года на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,262 миллиарда евро, говорится в его отчетности.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 1,03 евро против 1,55 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 0,7% — до 44,624 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании по итогам третьего квартала упала в 4,4 раза и составила 146 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,12 евро против 0,53 евро в аналогичном периоде 2017 года. Выручка в третьем квартале выросла на 1,4%, до 14,849 миллиарда евро.

С начала года негативный эффект от курсовых разниц составил 1,403 миллиарда евро, а за третий квартал — 203 миллиона евро, что негативно сказалось на показателях выручки, отмечается в отчете.

Deutsche Post со штаб-квартирой в Бонне входит в число крупнейших почтовых предприятий мира. DHL — международная логистическая компания. Основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL. Число сотрудников группы компаний составляет по итогам первых трех кварталов 2018 года почти 543,6 тысячи человек.