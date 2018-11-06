МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) оценивает потребность российских авиакомпаний в ближайшие 20 лет в пассажирских самолетах в 1,3 тысячи единиц каталожной стоимостью 152 миллиарда долларов, следует из презентации компании.

"Общий спрос на новые самолёты (в России до 2037 года — ред.) оценивается на уровне 1290 ВС (воздушных судов — ред.)… Каталожная стоимость новых ВС составит 152 миллиарда долларов", — говорится в презентации на сайте корпорации.

Из этих почти 1,3 тысячи самолетов 860 (67%) приходится на узкофюзеляжные, 125 (10%) — на широкофюзеляжные, 200 (16%) — на региональные реактивные и 100 (8%) — на региональные турбовинтовые.

"Имеющиеся твёрдые заказы покрывают 40% ожидаемого спроса в количественном и 45% в стоимостном выражении", — добавляется в презентации.

Мировая доля авиакомпаний РФ в приобретении новых пассажирских судов в ближайшие 20 лет составит 2,9% в количественном и 2,5% в стоимостном выражении.

Объединенная авиастроительная корпорация ранее сообщила, что оценивает в ближайшие 20 лет мировой спрос на новые гражданские пассажирские самолеты в 43,6 тысячи новых воздушных судов каталожной стоимостью выше 6 триллионов долларов.