МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уходить от различных схем в области долевого строительства и переходить к современным рыночным способам регулирования, он планирует обсудить с правительством меры поддержки в сфере строительства.

Власти РФ в последние годы пытаются полностью решить проблему так называемых "дольщиков". На начало 2018 года в России насчитывалось 836 проблемных объектов в 69 регионах. Во время прямой линии с президентом в июне граждане также поднимали этот вопрос. По словам Путина, в России действует свыше 1 миллиона договоров о долевом строительстве общим объемом 3,4 триллиона рублей, и не всегда эти средства эффективно используются застройщиками.

"Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства – это задача номер один. В то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить безусловно к современным рыночным способам регулирования в этой сфере", — сказал Путин на встрече с президентом Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком.

"Здесь тоже важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объемы этой поддержки и способы ее доведения до отрасли должны быть понятны. Об этом, надеюсь, еще предстоит серьезный разговор с правительством. Но хочу, чтобы вы знали, я настроен именно на такую совместную работу", — отметил он.

В июле глава государства подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Пока использование таких счетов при привлечении средств дольщиков остается добровольным, но с 1 июля 2019 года станет обязательным. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства на новую схему станет капитал госкорпорации "Дом.рф".