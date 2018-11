МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) присвоило американской химической компании DowDuPont Inc. кредитный рейтинг на уровне "А-", прогноз стабильный, говорится в сообщении S&P.

Вместе с тем, агентство подтвердило рейтинг ее дочерней компании Dow Chemical Co. на уровне "'BBB", прогноз по нему также стабильный.

"Мы присуждаем DowDuPont Inc. кредитный рейтинг "А-" перед выделением компаний Corteva Inc. и Dow Chemical Co., которое запланировано на первую половину 2019 года. Мы ожидаем, что в результате этих транзакций DowDupont станет самостоятельной компанией и будет переименована в DuPont Inc.", — пишет S&P.

Стабильный прогноз по рейтингу компании отражает ожидание агентства, что ее операционные показатели будут постепенно улучшаться в 2019 и 2020 годах на фоне в целом стабильного экономического роста в ключевых регионах ее деятельности, таких как Северная Америка, страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанский регион.

S&P может снизить рейтинги в течение следующих двух лет, если операционные показатели DuPont Inc. неожиданно ухудшатся, а показатель отношения средств от операций (FFO) к долгу компании опустится ниже 30%. Рост показателя до 45-60% на устойчивой основе может стать поводом для повышения рейтинга, однако агентство считает такой сценарий маловероятным в течение ближайших двух лет.

В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года сделка по слиянию была завершена, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont. Dow Chemical занимается выпуском промышленных, бытовых и сельскохозяйственных химикатов, пластмасс, медикаментов. DuPont производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности.