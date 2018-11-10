МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

Документ запрещает с 23 часов до 11 часов по местному времени розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях в них.

Региональные законодатели отмечают, что в адрес органов госвласти и местного самоуправления Краснодарского края "поступают многочисленные жалобы граждан, проживающих в многоквартирных домах (МКД), на деятельность организаций торговли и общественного питания, помещения которых расположены в цокольных этажах и на первых этажах многоквартирных домов".

Эти жалобы вызваны тем, что покупатели алкогольной продукции, как правило, распивают ее во дворах этих же домов, на детских площадках, нарушая общественный и санитарный порядок, тишину и покой граждан. При этом распространенным явлением становятся конфликты посетителей увеселительных заведений между собой, а также с жильцами многоквартирных жилых домов, которые защищают общественное спокойствие на прилегающей к домам территории.

С целью "повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей" законопроектом и предлагается ввести соответствующее ограничение розничной продажи алкогольной продукции в МКД и пристройках к ним. "Предлагаемые изменения в полной мере соответствуют целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, по снижению уровня потребления алкоголя в России и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением граждан", считают краснодарские законодатели.