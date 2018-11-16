МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объединенная металлургическая компания (ОМК), основной производитель цельнокатаных колес (ЦКК) для железных дорог РФ, готова поставлять китайские колеса по 40–45 тысяч рублей за штуку, не считая комиссии, чтобы решить проблему их дефицита в России, пишет газета "Коммерсант".

В соответствии с протоколом августовского совещания в Минпромторге, допускающим поставки ЦКК из третьих стран под контролем российских производителей в случае дефицита, ОМК провела переговоры с крупнейшими производителями КНР — Taiyuan Heavy Industry Company и MA Steel Wheel Company и трейдерами, пишет газета со ссылкой на письмо главы коммерческого департамента ОМК Эдуарда Степанцова в адрес главы Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексея Дружинина от 7 ноября.

"ОМК готова поставлять членам СОЖТ китайские колеса по цене 45–50 тысяч рублей за штуку, не считая своей комиссии в 3% и части транспортных расходов. Компания просит операторов предоставить безотзывные оферты с поквартальными планами закупки на 2019 год", — говорится в сообщении.

Как рассказали газете в ОМК, нехватка колес в РФ вызвана не дефицитом производственных мощностей, а проблемами планирования их закупок. Отмечается, что сейчас колеса в РФ выпускают два предприятия — Выксунский метзавод (ВМЗ, входит в ОМК) и Нижнетагильский меткомбинат (НТМК, входит в Evraz). Спрос на колеса цикличный, в 2013–2016 годах мощности заводов были загружены на 30–50%, но в 2017 году он резко вырос, а производство удвоилось. Параллельно российские компании весной добились введения пятилетних антидемпинговых пошлин на колеса украинского "Интерпайпа".

При этом газета отмечает, что о простоях вагонов из-за дефицита колес глава РЖД Олег Белозеров говорил еще в июле. По его данным, монополия обеспечена литьем и ЦКК максимум на 38%. В СОЖТ утверждают, что сейчас в неработающем парке порядка 60 тысяч вагонов из-за проблем с запчастями, в том числе колесами. Так, только компаниям СОЖТ (более 75% рынка) в 2019 году понадобится 950 тысяч колес.

В свою очередь, источники на рынке оперирования говорят, что предложение металлургов неприемлемо — ни по цене, ни по форме подачи. По данным одного из источников, "в начале года колесо стоило 23 тысяч рублей. Сейчас речь уже идет о 60 тысячах рублей".