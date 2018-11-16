МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот" подготовил приказ, запрещающий сотрудникам авиакомпании пользоваться гаджетами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи в офисе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации, и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием", — заявили в компании.

"Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения", — подчеркнули в "Аэрофлоте".

При этом будет утвержден перечень должностей работников, которые могут использовать в служебных целях на рабочих местах мобильные телефоны и иные устройства, позволяющие производить аудиозапись, фото- и видеосъемку с соблюдением режима конфиденциальности.