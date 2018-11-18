МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" оценивает потребность Воздушно-космических сил России в военно-транспортных самолетах примерно в 200 машин, но для выхода на такие показатели требуется повысить их качество, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.

"Строить и продавать много самолетов мы сможем только при условии, что наши самолеты будут конкурентоспособными в своей отраслевой нише. И не только в стране, но и на международных рынках", – приводятся в сообщении слова директора компании, вице-президента по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексея Рогозина.

Он также отметил, что перед ОАК стоит несколько основных задач: своевременное выполнение гособоронзаказа, увеличение доли на международном рынке, выход на безубыточность по чистой прибыли, увеличение производительности труда.

Для этого я по его словам, "нужно разозлиться". "Не жаловаться, а пытаться менять и меняться", — сказал он.

"И делать это необходимо очень быстро, ведь только потребность ВКС России в военно-транспортных самолетах составляет порядка двухсот машин", — сказано в релизе.

"Ильюшин" — головная компания дивизиона транспортной авиации ОАК. В настоящее время в рамках формирования линейки военно-транспортных самолетов авиастроители дивизиона работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского Ил-96-400М, межрегионального самолета Ил-114-300, модернизируют Ил-76, осваивают серийное производство новых топливозаправщиков Ил-78М-90А. Чистая прибыль "Ильюшина" по РСБУ в январе-июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 780,6 миллиона рублей, выручка увеличилась на 24%, до 4,7 миллиарда рублей.