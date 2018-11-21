МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King за непредставление информации по запросу антимонопольного ведомства и приняло решение провести административное расследование, сообщается на сайте управления.

Как отмечает УФАС, в ходе проверки факта распространения рекламы с изображением куриных палочек регулятор запросил у Burger King документы и сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении дела — при этом сеть ресторанов быстрого питания не представила в установленные сроки никакой информации по запросу ведомства.

"Московское УФАС России приняло решение провести административное расследование по факту нарушения Burger King части 6 статьи 19.8 КоАП РФ. За подобные правонарушения предусмотрен штраф от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря", — говорится в сообщении.