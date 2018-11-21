МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, создала позицию директора по стратегии, ее занял Дмитрий Богод, ранее работавший в компании McKinsey & Co, говорится в сообщении ритейлера.

"Лента"… объявляет о назначении Дмитрия Богода директором по стратегии. Дмитрий обладает более чем 10-летним опытом работы в стратегическом консалтинге и развитии бизнеса на стороне международных компаний…. До прихода в "Ленту" Дмитрий занимал позицию младшего партнера в московском офисе McKinsey & Co", — говорится в сообщении.

Гендиректор ритейлера Ян Дюннинг, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что новое назначение поможет компании сформировать оптимальный набор инициатив для дальнейшего развития в соответствии с вызовами и возможностями российского продуктового ритейла.

"Позиция директора по стратегии новая для "Ленты". Дмитрий будет работать с командой "Ленты" над стратегией компании и реализацией стратегических инициатив, а также курировать проекты по инновациям, новые направления бизнеса и стратегические партнерства, а также проекты в области big data и аналитики", — добавил Дюннинг.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября 2018 года компания управляла 354 магазинами в России — 233 гипермаркетами и 121 супермаркетом. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,47%.