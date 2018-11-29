МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" договорилась с "Магнитом", одним из крупнейших российских ритейлеров, об открытии в 2019 году не менее 2 тысяч магазинов ритейлера в почтовых отделениях, сообщил глава "Почты" Николай Подгузов.

"Мы решили пока объявить, что мы должны открыть не менее 2 тысяч точек в 2019 году", — сказал Подгузов на пресс-брифинге в ходе инвестфорума "Россия зовёт!", который организован "ВТБ Капиталом".

"Магнит" открыл первые магазины в отделениях "Почты России" в июне, сейчас открыто 14 таких объектов. "Мы считаем пилотный проект успешным и понимаем, что розничный формат "Почты России" за счет знаний и экспертизы такой розничной сети, как "Магнит", может быть существенно более эффективным", — указал гендиректор "Почты".

"Сегодня точки показывают популярность у посетителей "Почты", рост продаж в розничных точках показывает практически пятикратный уровень. Всё это позволяет нам очень оптимистично смотреть на дальнейший рост и развитие этого проекта", — отметила в свою очередь гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.

Она добавила, что будет увеличиваться и количество регионов, где открываются такие магазины. "Традиционно для себя мы начнем масштабирование с южного региона, родного для "Магнита", — сказала Наумова. Основная часть проекта масштабирования начнется со второго квартала 2019 года.

По словам Подгузова, дальнейшая перспектива сотрудничества компаний — это максимальное проникновение точек розничных точек "Магнита" в сеть "Почты". "Мы совместно определили, что как минимум 30 тысяч точек — это точки, где у нас сейчас есть розничные услуги, и где такой формат, который был "Магнитом" специально разработан для "Почты России" — это микроформат, фактически, — был бы востребован посетителями "Почты", — добавил он.