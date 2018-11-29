БЕРЛИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) начало расследование в отношении Amazon.com Inc., став очередным европейским регулятором, изучающим операции технологического гиганта на фоне растущих опасений насчет того, что ритейлер якобы незаконно использует свое доминирующее положение на рынке, сообщает Dow Jones.

В четверг регулятор сообщил, что анализирует практику и условия работы на немецкой торговой площадке Amazon, а именно ту часть сайта Amazon, которая открыта для внешних продавцов. По словам президента Bundeskartellamt Андреаса Мундта, поводом для расследования стали "многочисленные жалобы" продавцов, реализующих свою продукцию на интернет-площадке Amazon – крупнейшей в Германии.

"Amazon действует как своего рода 'шлюз' для клиентов. Двойная роль – в качестве крупнейшего ритейлера и крупнейшей торговой площадки – может мешать другим продавцам на ее платформе", — указал Мундт в заявлении.

Регулятор отметил, что его расследование среди прочего может коснуться "правил обзора продукции, непрозрачных прекращений договоров и блокирования аккаунтов продавцов, удержание или задержка выплат".

Представитель немецкого бизнеса Amazon сказал, что компания не комментирует проводимые расследования, добавив, что "мы будем сотрудничать с Bundeskartellamt и продолжим прилагать все усилия для поддержания предприятий малого и среднего бизнеса, а также содействовать их росту".

В сентябре аналогичные расследования инициировали власти ЕС. Они пытаются выяснить, действительно ли Amazon имеет конкурентное преимущество благодаря данным, которые она получает от торговых компаний и транзакций на ее платформе. По словам представителя немецкого регулятора, расследование в Германии дополняет проверку, проводимую Еврокомиссией, и проходит в соответствии с ней.

Как способ решения проблемы немецкий антимонопольный регулятор может потребовать от Amazon изменить условия работы. Если Bundeskartellamt захочет ввести финансовые санкции против компании, то ему придется провести совершенно иное расследование.

В последние годы европейские регуляторы ужесточили антимонопольный надзор за американскими технологическими гигантами, особенно в ЕС. Объектами их проверок уже стали Apple<AAPL> Inc., Facebook<FB> Inc. и Google.