МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российское правительство приняло новую методику, по которой в стране будет проводиться ценообразование на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Как пишет РБК, благодаря нововведению в РФ могут снизиться цены на лекарства из этого списка.

Снижение стоимости части зарубежных лекарств из списка ЖНВЛП может произойти после после перерегистрации, которая начнется в следующем 2019 году. Тем не менее, уточняет издание, производители смогут компенсировать свои затраты за счет цен на другие препараты.

Формирование цен на препараты ЖНВЛП по новой методике пройдет в 2019-2020 годах. Это следует из предложенных кабмином поправок в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Перерегистрацией будут заниматься Минздрав и ФАС.

Различия в новой и старой версиях методик содержат, в том числе, список государств, с которыми необходимо сравнивать цены производителей при регистрации медикаментов в России.

Помимо этого, с 2009 года, когда была создана первая методика, цены на лекарства в мире снизились, рассказала изданию специализирующаяся на фармацевтической тематике юрист Нина Белозерцева.