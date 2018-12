МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise, HPE) по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 октября, подскочила в 5,5 раза, достигнув 1,908 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,23 доллара против 0,21 доллара год назад. Выручка выросла на 6,9% — до 30,852 миллиарда долларов.

При этом по итогам четвертого квартала завершившегося фингода компания получила чистый убыток в 757 миллионов долларов, тогда как год назад была зафиксирована чистая прибыль в 524 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,52 доллара против прибыли в 0,32 доллара год назад. Квартальная выручка выросла на 3,7% — до 7,946 миллиарда долларов.

Как отмечается, влияние от проведенной год назад в США налоговой реформы, а также ряда других факторов на показатель прибыли компании в четвертом квартале оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Исключая это влияние, разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 0,45 доллара, что выше прогноза аналитиков в 0,43 доллара. Выручка крупнейшего подразделения компании, Hybrid IT, за квартал выросла на 4,6%, до 6,436 миллиарда долларов (ожидался рост до 6,3 миллиарда долларов), а за год — на 6%, до 25,033 миллиарда.

HPE ожидает, что по итогам первого квартала 2018-2019 фингода разводненная прибыль на акцию будет находиться в диапазоне 0,19-0,23 доллара, а по итогам четырех кварталов — 0,73-0,83 доллара.

Hewlett Packard Enterprise Co. — американская IT-компания. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.