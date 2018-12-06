МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пробники и сэмплы могут исчезнуть из парфюмерных магазинов, если требование по маркировке этой продукции останется в действии, заявил замдиректора по логистике компании "Алькор и Ко" (сеть магазинов "Л`Этуаль") Андрей Кривенцев.

В мае 2018 года правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В частности, духи и туалетная вода, подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

Как пояснил Кривенцев, выступая на конференции "Ведомостей", в текущем виде распоряжение распространяется, в том числе, на рекламные парфюмерные и косметические пробники.

"Пока мы видим, что если с нашей отраслью ничего не сделают, оставят как есть, то с 1 декабря 2019 года сэмплы, пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это все маркировать", — сказал он.

Кривенцев отметил, что компания обратилась с этим вопросом в Минпромторг, однако пока не получила ответа.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.