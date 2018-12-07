МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Ютэйр" проведет реструктуризацию долга, говорится в сообщении авиакомпании.

"Реструктуризация повысит конкурентоспособность "Ютэйр" на авиарынке и поможет компании расширить маршрутную сеть в регионах России. "Ютэйр" заблаговременно приступил к реструктуризации долговых обязательств в условиях нестабильной ситуации на авиарынке из-за роста цен на топливо и скачков валютного курса", — говорится в сообщении.

В 2018 году средняя стоимость тонны керосина для компании выросла на 35%, и доля топлива составила 30% от всех расходов "Ютэйр". По мнению перевозчика, реструктуризация позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности.

Консультантом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк, который зарекомендовал себя в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгов "Ютэйр" в 2015 году. "Важно своевременно и комплексно подойти к процессу реструктуризации долгового портфеля. Переговоры с банками уже начались, общие принципы и условия реструктуризации будут представлены вместе с обновленной финансовой моделью", — приводятся слова руководителя управления по работе с крупными компаниями, управляющего директора Райффайзенбанка Дмитрия Средина.

Перевозчик отмечает, что благодаря строгому контролю расходов и наращиванию пассажиропотока "Ютэйр" в полном объеме и в срок выполняет все финансовые обязательства по кредитным и лизинговым договорам. На сегодняшний день сумма выплаченных процентов по реструктурированному долгу превысила 8,2 миллиарда рублей.

"У "Ютэйр" нет задержек выплаты процентов и просроченной задолженности перед кредиторами, в том числе перед банками. Своевременное исполнение долговых обязательств — приоритет финансовой модели компании, но экономические факторы диктуют необходимость пересмотра существующих графиков платежей. Конструктивное участие кредиторов в реструктуризации обеспечит непрерывность работы и финансовую устойчивость одного из крупнейших региональных перевозчиков России. "Ютэйр" сможет сохранить экономичные тарифы и высокий уровень безопасности полетов для пассажиров", — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.