МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Конечно", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минпромторг маркировку детского питания.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке двумерным штрихкодом Data Matrix лекарств, сигарет и обуви.

Для снижения доли нелегальной продукцией в России создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак". Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который должен реализовать проект к 2024 году.