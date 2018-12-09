КАИР, 9 дек — ПРАЙМ. Делегация экспертов из России начнет в воскресенье проверку мер безопасности в аэропортах городов Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх, которая может считаться подготовительной к запуску авиасообщения с египетскими курортами, сообщил РИА Новости источник в Египетской государственной компании по управлению аэропортами.

"Сегодня в воскресенье делегация российских экспертов приступит к работе по ознакомлению с мерами безопасности в залах прилета и вылета аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Делегация прибыла накануне, ее визит продолжится до 16 декабря. Визит делегации – это подготовительный шаг к возобновлению авиасообщения России с египетскими курортами", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что российскую делегацию сопровождают представители Египетской госкомпании по управлению аэропортами. "Цель визита — убедиться в безопасности мер обеспечения авиасообщения: досмотра пассажиров и багажа, досмотра воздушных судов, механизмов работы служащих аэропорта разных служб, начиная от контроля багажной службы до заправки самолетов топливом", — сообщил источник.

По его словам, делегация подготовит по итогам своей работы доклад для российских авиавластей. "Однако мы также намерены узнать мнение российских экспертов, внимательно и со всей открытостью выслушать замечания, если таковые будут", — подчеркнул египетский представитель. Он также добавил, что авиационные власти Египта "намерены обеспечить все для возвращения российских туристов".

После катастрофы самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу для усиления мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры о восстановлении чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.