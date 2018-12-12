МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" избрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сообщил перевозчик по итогам заседания, прошедшего во вторник.

Прежний совет директоров "Аэрофлота" возглавлял первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

" Принято решение избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" Дитриха Евгения Ивановича — министра транспорта Российской Федерации, который вошел в состав совета директоров ПАО "Аэрофлот" по решению внеочередного общего собрания акционеров общества 23 октября 2018 года ", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

На заседании также принято решение о частичном изменении состава правления авиакомпании. Членом правления назначен Андрей Чиханчин — заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам. Утвержден измененный количественный состав правления — 10 человек.

Помимо этого, советом директоров были одобрены сделки, необходимые для организации операционной деятельности компаний группы.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 40%, физическим лицам — 5,2%, менеджменту компании — 0,1%.