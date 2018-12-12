МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Экс-гендиректор сети "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) Владимир Сорокин назначен заместителем гендиректора — коммерческим директором "Магнита", основного конкурента X5, говорится в сообщении "Магнита".

"Владимир Сорокин займет вакантную на данный момент должность заместителя генерального директора — коммерческого директора компании и будет отвечать за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, категорийный менеджмент, ценообразование и маркетинг. Он приступит к исполнению обязанностей с 15 января 2019 года, по истечении срока обязательств перед прежним работодателем, Х5 Retail Group", — говорится в сообщении.

"Мы активно работаем над улучшением предложения на рынке, без сильного лидера в руководстве коммерческого блока этот результат недостижим. Владимир Сорокин — высококлассный менеджер, он обладает глубочайшей экспертизой, уникальным опытом выстраивания взаимодействия с поставщиками и трансформации категорийного менеджмента", — добавила гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.

Сорокин покинул "Перекресток" летом текущего года. Он возглавлял торговую сеть с 2014 года. Сама Наумова также перешла в "Магнит" от его основного конкурента: до конца апреля Наумова возглавляла торговую сеть "Пятерочка", входящую в X5 Retail. В "Магнит" в течение года пришли и ряд других топ-менеджеров, ранее работавших в X5.

Новый коммерческий директор "Магнита" войдет также в правление ритейлера. В правление также избран бывший старший вице-президент банка ВТБ Юрки Талвитие, который будет отвечать в "Магните" за разработку и внедрение политики стратегических коммуникаций, реализацию конкретных планов коммуникаций с ключевыми аудиториями и развитие отношений с ними, создание инструментов стратегического анализа и прогнозирования.

Талвитие приступит к исполнению своих обязанностей c 1 февраля в должности директора по стратегическим коммуникациям. "Уверены, что его колоссальный опыт и профессионализм поможет нам добиться большей эффективности коммуникаций и окажет положительное влияние на восприятие "Магнита" ключевыми целевыми аудиториями", — отметил заместитель председателя совета директоров "Магнита" Пол Фоли.