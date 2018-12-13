МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Счетная палата РФ сочла реформу ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства, которая проводилась в 2015-2018 годах, нереализованной. Об этом сообщается на сайте палаты.

"Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом "ресурсном" методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана", — цитируются на сайте СП слова аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.

Напомним, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин по итогам проверки СП, когда были выявлены ряд серьезных проблем в системе ценообразования в строительстве, дал поручение кабмину разработать план реформирования системы. Цель — закрепить его основные положения в соответствующем федеральном законе.

На реализацию за три года было израсходовано порядка 1,9 млрд рублей, в том числе порядка 1,4 млрд рублей — деньги федерального бюджета. Еще 0,5 млрд рублей – средства ФАУ "Главгосэкспертиза России", полученные от приносящей доход деятельности.