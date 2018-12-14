МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Французская компания-производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) достигла соглашения о приобретении оператора отелей, ресторанов и другой недвижимости класса "люкс" Belmond, говорится в сообщении LVMH.

По условиям сделки, завершение которой ожидается в первом полугодии 2019 года, LVMH заплатит 25 долларов за каждую акцию Belmont. Стоимость сделки составит 2,6 миллиарда долларов. LVMH указывает, что выручка Belmond за финансовый год, завершившийся 30 сентября, составила 572 миллиона долларов, а скорректированный показатель EBITDA — 140 миллионов долларов.

LVMH отмечает, что благодаря этому приобретению значительно расширит свое присутствие в области отелей класса "люкс". "Belmont предоставляет уникальные возможности для взыскательных путешественников и владеет целым рядом исключительных активов в самых привлекательных местах", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault).

Компания Belmond основана более 40 лет назад и управляет 46 отелями и ресторанами класса "люкс" по всему миру, а также предлагает услуги речных круизов в Европе и Азии, и поездок на поезде.

Французская LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.