МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бренд "СТС Медиа" после продажи "Национальной медиа группе" и ВТБ сохранится, гендиректор холдинга Вячеслав Муругов сохранит свой пост, сообщил РИА Новости в понедельник источник, близкий к сделке.

Ранее "Ведомости" сообщили, что медиаменеджер Иван Таврин продает телехолдинг "СТС Медиа" "Национальной медиа группе" и ВТБ. По данным издания, в настоящее время холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит Таврину, контролирует 75% акций "СТС Медиа". После сделки консорциум НМГ и ВТБ получат полный контроль над холдингом. Как пишут "Ведомости", переговоры по продаже "СТС Медиа" находятся в финальной стадии, скорее всего, сделка будет закрыта до конца года.

"Бренд "СТС Медиа" сохранится, Муругов сохранит пост", — сказал собеседник агентства.

"СТС Медиа" управляет пятью телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че", СТС Love и CTC Kids; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов. Компании принадлежат все права на бренд "Три кота".