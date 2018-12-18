МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Siemens AG и Alstom SA предложили ряд уступок в сегменте высокоскоростных поездов и сигнальных систем, чтобы добиться от Еврокомиссии одобрения предложенного ими слияния в железнодорожном сегменте. Об этом во вторник сообщил Dow Jones информированный источник.

"Вопрос, касающийся бизнеса высокоскоростных поездов, обсуждается", – сообщил источник Agefi-Dow Jones, не уточнив детали. Как он добавил, дальнейшие уступки по бизнесу сигнального оборудования будут "в равной степени касаться Siemens Mobility и Alstom".

Как сообщил информированный источник, в рамках этих мер Siemens, возможно, будет готова лицензировать более старые высокоскоростные платформы. Однако, по его словам, компания не готова продать новую платформу высокоскоростных поездов Velaro Novo, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году.