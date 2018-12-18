РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — ПРАЙМ. Правоохранители задержали исполняющего обязанности морского торгового порта Оля в Астраханской области при получении взятки, сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации портов Каспия.

"И. о. капитана порта Оля был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области на рабочем месте при получении взятки за беспрепятственное прохождение морской комиссии, дающей право работать на судах", — сказал собеседник.

Он отметил, что данная схема существовала продолжительное время на регулярной основе.

Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Морской порт Оля входит в "Администрацию морских портов Каспийского моря".