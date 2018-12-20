МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Свыше 10 тонн сыра с плесенью и кишечной палочкой, который переплавляли для последующей продажи, обнаружили в подмосковной Рузе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, руководство фирмы из ранее приобретённого сыра с истекшим сроком годности после удаления поврежденных плесенью частей сырной продукции, переплавили его и расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок с целью дальнейшей продажи", — сказала Врадий.

Она уточнила, что общий вес переплавленного таким образом сыра составил более 10 тонн, его хранили на складе для дальнейшего сбыта.

"Согласно заключению эксперта указанная сырная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей в виду наличия в образцах сыра бактерии группы кишечных палочек. Таким образом, изготовленная продукция не соответствует требованиям безопасности и представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас директоров и учредителей фирмы, рабочий персонал и бухгалтера допрашивают, направлены запросы в Роспотребнадзор о приостановлении деятельности данной организации, и в сетевые фирмы в которые сбывалась некачественная сырная продукция, с требование убрать товар с прилавков.

Оперативное видео проведённой операции размещено на официальном канале Следственного комитета в YouTube.