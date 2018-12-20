МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американская табачная корпорация Altria Group купила 35%-ную долю в компании-производителе электронных сигарет Juul Labs за 12,8 миллиарда долларов, говорится в релизе Altria.

"Сегодня Altria Group, Inc. объявляет о совершении сделки, заключающейся в инвестициях в размере 12,8 миллиарда долларов в Juul Labs, Inc. — лидера США в области электронных сигарет", — сообщает Altria. Таким образом, вся Juul оценена в 38 миллиардов долларов.

Juul останется полностью независимой и получит доступ к инфраструктуре и сервисам Altria, отмечается в релизе. В частности, табачная компания позволит Juul обратиться к своим покупателям на вкладышах в пачках сигарет и в рассылках, предоставив свои базы данных. Кроме того, она должна помочь расширить охват и наладить сбыт продукции.

"Мы принимаем серьезные меры, чтобы подготовиться к будущему, когда подавляющее большинство взрослых курильщиков будет выбирать негорючую продукцию вместо сигарет", — приводятся в релизе слова главы Altria Ховарда Уилларда (Howard Willard).

Американская корпорация Altria Group выпускает продукты питания, напитки и табачные изделия. Является материнской компанией табачных Philip Morris USA, John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

Juul — один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе. В октябре компания заявляла о планах начать реализовывать свою продукцию в РФ, в Москве и Санкт-Петербурге.