МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Действия Роскомнадзора в отношении канала BBC World News, безусловно, можно рассматривать как ответную реакцию на решение Ofcom по RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Роскомнадзор после вынесения британским регулятором Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

"Безусловно, можно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли действия Роскомнадзора воспринимать как ответную реакцию.

В свою очередь BBC в связи с заявлением Роскомнадзора о проверке ее материалов на предмет соответствия российскому законодательству заявила, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

"Пресс-служба ВВС заявила, что в России, как и во всех остальных странах мира, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства", — говорится в сообщении.

Накануне Ofcom заявил, что телеканал RT нарушил правила вещания в семи новостных программах. В свою очередь, телеканал ответил, что крайне разочарован выводами регулятора, так как, вероятно, там не учли приведенные RT аргументы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу назвала решение Роскомнадзора о проверке канала BBC World News в РФ давно назревшим ответным решением на вмешательство британских властей в деятельность российских СМИ.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.