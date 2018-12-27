МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России освободил ПАО "Дикси Групп" (ритейлер "Дикси") от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России 27 декабря 2018 года принял решение освободить публичное акционерное общество "Дикси Групп" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", — сказано в сообщении.

Акционеры "Дикси Групп" на внеочередном собрании 28 ноября одобрили превращение публичного статуса ПАО.

Согласно списку аффилированных лиц "Дикси Групп" на 30 сентября, 51,29% в компании владела Dixy Holding Ltd., (структура холдинга "Меркурий", основной бенефициар которого — бизнесмен Игорь Кесаев), еще 47,32% владела компания "Дикси Юг" (структура "Дикси").

Позже, в начале октября, "Дикси Юг" сообщила о завершении выкупа акций "Дикси Групп". По состоянию на 5 октября "Дикси Юг" владела 60,429 миллиона акций "Дикси Групп" (48,44% уставного капитала), что в совокупности с его аффилированными лицами составляет 100% долю владения в ПАО. Торги акциями "Дикси Групп" на Московской бирже прекратились с 28 июня.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Основным акционером "Дикси" является многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.