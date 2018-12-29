МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ФАС РФ приняла решение не применять ценовое регулирование на услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей в отношении 16 субъектов естественных монополий, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Не применять ценовое регулирование на услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей", — сообщается в документе.

В начале ноября ФАС опубликовала на сайте проектов нормативных актов проект изменений государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий по использованию инфраструктуры внутренних водных путей. Тогда в документе значилось 15 организаций. В итоговой версии список дополнился ФГУП "Гидрографическое предприятие", основной задачей которого является навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Северного морского пути.

Все 16 организаций должны будут уведомлять ФАС об установлении, изменении тарифов, публиковать в интернете объем оказанных услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.