МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило пилотный проект по внедрению системы tax free до конца 2019 года, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

"В пункте 4 слова "до 31 декабря 2018 года" заменить словами "до 31 декабря 2019 года", — говорится в документе.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, где проводился чемпионат мира по футболу — Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург.