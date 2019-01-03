МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Росгвардия возьмет под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов" в акватории порта Певек на Чукотке в 2019 году.

Впервые об этом на итоговой коллегии Росгвардии в конце 2018 года рассказал директор ведомства Виктор Золотов. Он также обратил внимание участников коллегии на возросший объем задач по охране объектов в Арктической зоне, а именно мест стоянок судов с ядерными энергетическими установками в портах Северного морского пути.

"Академик Ломоносов" — первая в мире плавучая теплоэлектростанция, мощность — 70 МВт. Строительство этой ПАТЭС на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, заключенного "Росэнергоатомом" и "Балтийским заводом" в 2012 году.

Как заявлял в интервью RT спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов, плавучие атомные электростанции, кроме прочего, помогут решить вопрос с опреснением воды. Ссылаясь на мнение ученых, он отметил, что "плавучая АЭС может с легкостью получать пресную воду из соленой океанской, для мира это новый ресурс".