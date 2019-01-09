МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основатель инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни "Лазурная ягода" (бренд "Усадьба Дивноморское"), ранее принадлежавшей группе "Абрау-Дюрсо", следует из данных БИР-Аналитик.

Согласно базе "БИР-Аналитик", группа "Абрау-Дюрсо" передала 100% компании "Лазурная ягода" некоммерческому партнерству "Развитие аграрных инициатив", учредителями которого являются Геннадий Тимченко и Владимир Колбин.

Компания "Лазурная ягода" расположена в селе Дивноморское близ Геленджика, занимается выращиванием винограда и производством тихих вин. Ее выручка по итогам 2017 года составила 163,92 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,104 миллиона рублей, говорится в карточке компании.