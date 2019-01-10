МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев, входящий в наблюдательный совет АК "Алроса", одного из крупнейших в мире производителей алмазов, ранее сообщил агентству "Прайм", что вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды. По его словам, объем вброса "синтетики" превышает 20% камней, которые продаются после огранки.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа бриллиантов и изумрудов вне ювелирного изделия осуществляется только при наличии сертификата на каждый камень или партию камней. "Наличие сертификата соответствия, прилагаемого к сертифицированному ограненному камню, гарантирует потребителю подлинность драгоценного камня и достоверность указанных качественных и количественных характеристик", — пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, для драгоценных камней в виде вставок в ювелирные изделия сертификата не требуется, его заменяет бирка. "На бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней — бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры — должны быть указаны их характеристики: цвет и чистота, а также масса. На полудрагоценные — топазы, аметисты, хризолиты, гранаты — указывается просто вес вставки без каких-либо характеристик чистоты", — отметили в ведомстве.

По ГОСТу маркировка на бирке ювелирных изделий со вставками бриллиантов может выглядеть следующим образом: 1Бр Кр57-0,470-4/6А. При этом 1Бр — количество бриллиантов в изделии, в этом варианте он один; Кр57 — форма огранки, в этом случае круглая с 57 гранями; 0,470 — общий вес камней в каратах; 4/6А — характеристики групп цвета /дефектности, геометрических параметров.

Также цифра до черты означает цвет, и чем она больше, тем более желтый цвет имеет кристалл. Вторая цифра обозначает прозрачность камня. Только искусственные камни абсолютно прозрачны. Любой натуральный камень имеет трещинки, инородные включения, изъяны, которые видны только с помощью оптических приборов.

В надзорном ведомстве также отметили, что вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу товара, а на приобретенные ограненные природные драгоценные камни передаются сертификаты.