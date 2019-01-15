МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Производитель обязан маркировать продукт переработки молока с заменой молочного жира в количестве не более 50% как "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", вступившему в силу в январе 2019 года, термин "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" обозначает продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%.

"В этой связи изменения коснулись и требований к маркировке. Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь начинается со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", — говорится в сообщении.

Кроме того, на упаковке указывается информация о наличии в данном продукте растительных масел. Эта информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.

За несоблюдение техрегламентов предусмотрен штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 1 миллиона рублей. Выполнение требований техрегламента Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" контролирует Роспотребнадзор, добавляется в сообщении.