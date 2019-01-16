МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, 20 декабря 2018 года юристы банка ВТБ подали иск в окружной суд кипрского города Лимасол, через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Отмечается, что сам иск начнут рассматривать в конце января, одним из ответчиков является Фирташ.

Источники газеты заявляют, что иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке "Юкрейниан Кемикал Продактс" и "Титановые инвестиции".

"Иск к господину Фирташу, а также "ряду связанных с ним лиц и компаний" о взыскании убытков, вызванных "мошенническими действиями ответчиков", подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 миллионов", — пишет газета со ссылкой на источники.

В пресс-службе ВТБ "Коммерсанту" подтвердили информацию об аресте активов Фирташа.

Арбитражный суд Москвы ранее отложил на 24 января рассмотрение по существу дела о банкротстве московской компании Фирташа "Титановые инвестиции". Начальную процедуру банкротства — наблюдение — арбитраж Москвы ввел в феврале по заявлению ВТБ. Суд включил тогда задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов "Титановых инвестиций". Представители ВТБ и других кредиторов ранее заявляли в суде, что после анализа финансового состояния компании вполне возможен переход не к конкурсному производству, а к одной из процедур, подразумевающих финансовое оздоровление, — внешнему управлению или мировому соглашению.