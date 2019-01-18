ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Число подписчиков сервиса доставки и развлечений Amazon Prime в США превысило 100 миллионов, сообщила исследовательская фирма Consumer Intelligence Research Partners.

Amazon, который сохраняет большую часть статистики о подписчиках в тайне, не прокомментировал эти оценки. Согласно той же фирме, в 2018 году среднее число подписчиков составляло 90 миллионов.

Если эта оценка подтвердится, то можно сделать вывод, что Amazon близка к насыщению рынка. В США около 128 миллионов домохозяйств, а подписка Amazon Prime служит обычно всей семье.

Сервис предоставляет двухдневную бесплатную доставку миллионов наименований товаров по США, а также доступ к различному оригинальному контенту — фильмам и сериалам, электронным книгам Kindle, аудиокнигам и музыке.

Подписка на Amazon Prime стоит 119 долларов в год или 13 долларов ежемесячно.