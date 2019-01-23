МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Болгарии лишили гражданства российского предпринимателя Сергея Адоньева из-за сокрытия факта наличия судимости в США, где в 1998 году он был осужден за мошенничество и отмывание денег, сообщает издание "Дневник" со ссылкой на заместителя министра юстиции страны Десиславу Ахладову.

Замминистра в среду подтвердила информацию, ранее распространенную болгарской неправительственной организацией "Антикоррупционный фонд". В фонде сообщили, что Адоньев был лишен болгарского гражданства после уведомления Антикоррупционного фонда и последующих писем от партнёрских служб Государственного агентства национальной безопасности.

"Причиной лишения его гражданства стало сокрытие от болгарских властей информации о том, что в 1998 году он был осужден в США по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и нарушении эмбарго в отношении третьих стран", — говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что в 2008 году Адоньев получил гражданство балканской страны "за особые заслуги", необходимую для этого рекомендацию ему предоставил Петр Мутафчиев, занимавший на тот момент пост министра транспорта Болгарии. Факт судимости Адоньева оставался неизвестен властям Болгарии до января прошлого года, когда соответствующее уведомление от "Антикоррупционного фонда" поступило в надлежащие органы.

В 2018 году в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России" предприниматель и частный инвестор Сергей Адоньев с состоянием в 700 миллионов долларов занял 147 строчку. Адоньев является одним из основателей Yota, в 2017 году он стал лауреатом премии "Меценат года", учрежденной Министерством культуры Российской Федерации.

В последнее время Болгария наряду с другими европейскими государствами подверглась критике за предоставление паспортов гражданам других стран на основании приобретения дорогой недвижимости или же крупных инвестиций. В связи с этим министерство юстиции страны предложило пересмотреть условия предоставления гражданства. Проект поправок к закону о гражданстве страны будет обсуждаться 30 января.

Как пояснили в министерстве, они провели анализ и выяснили, что программа, благодаря которой болгарский паспорт можно было получить на основании крупных инвестиций, не принесла желаемых результатов. Власти стран планировали таким образом привлечь большой поток иностранного капитала и создать новые рабочие места в стране, но этого не случилось.