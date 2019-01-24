МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, может рассмотреть различные варианты распределения средств между акционерами, однако дивиденды являются маловероятной опцией, сообщили представители ритейлера на телефонной конференции в четверг.

"Есть два способа распределения средств между акционерами — дивиденды и обратный выкуп акций. Если говорить о дивидендах — мы не против дивидендов. Но, учитывая корпоративную структуру "Ленты" — я имею в виду регистрацию на Британских Виргинских островах и эмитента, Lenta Ltd., из-за налоговых соображений дивиденды советом директоров не рассматриваются", — сказал директор по связям с инвесторами "Ленты" Альберт Аветиков.

В конце октября 2018 года "Лента" объявила о намерении провести обратный выкуп своих глобальных депозитарных расписок (GDR), объем выкупа в рамках программы составит до 11,6 миллиарда рублей, что эквивалентно 10% GDR "Ленты". Директор по связям с инвесторами в четверг сообщил, что с момента запуска buy back ритейлер выкупил 1,5 миллиона GDR, что соответствует 0,3% капитала, потратив около 315 миллионов рублей.

"Если говорить о выкупе акций, в целом существует две его формы — выкуп акций с рынка и тендерное предложение. Все эти возможности могут быть рассмотрены советом директоров, однако в данный момент обсуждений нет, и решения не приняты", — добавил Аветиков.

"Дивиденды — наименее вероятная (возможность — ред.) из-за неэффективности с точки зрения налогов", — сказал в свою очередь финансовый директор "Ленты" Яхо Лемменс.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2018 года компания управляла 379 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 135 супермаркетами. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,6%.