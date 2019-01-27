ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв — ПРАЙМ. Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области, начавшийся утром в воскресенье, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщал пресс-центр, в 09.00 (07.00 мск) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки Магнитогорского металлургического комбината. Угроза распространения на соседние здания отсутствовала, на производственный процесс возгорание не повлияло. Погибших и пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела транспортерная лента конвейера на высоте 30 метров, что осложнило тушение, однако оперативно принятые меры позволили максимально быстро локализовать пожар. Его пиковая площадь распространения составила 770 квадратных метров, ранее удалось ликвидировать горение на площади 320 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 57 человек и 17 единиц техники.

"Полная ликвидация пожара на комбинате объявлена в 16.10 (14.10 мск)", — сказал собеседник агентства.