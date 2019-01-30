МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Обвиняемый в мошенничестве и создании организованной преступной группы совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедова заявил, что в рамках его уголовного дела были арестованы активы на сумму 300 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Сегодня Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста братьям Магомедовым, а также главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову.

"Счетов, в том числе живыми деньгами, было арестовано всего на 300 миллиардов рублей", — заявил обвиняемый, комментируя ходатайство следствия о продлении ареста.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,2 миллиарда долларов и отводит ему 81-е место в списке богатейших россиян (2018 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта прошлого года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Максидова обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".