МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Летчики-испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) начали выполнять полеты по программе сертификационных испытаний нового российского самолета МС-21, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по-прежнему рассчитывает получить сертификат в 2020 году, сообщил журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах форума NAIS-2019.

Сейчас МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами "Иркута" (производителя воздушного судна) ведут работу по валидации самолета в 18 рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.

"У нас на прошлой неделе состоялся первый полет с летчиками EASA… У нас фактически начались уже сертификационные полеты с экипажами EASA… До этого летчики приезжали, знакомились, писали программы, согласовывали условия, сейчас непосредственно началась процедура сертификации по нормам EASA. Конечно, мы очень надеемся, что все политические ветры не окажут влияния", — сообщил Слюсарь, отметив, что срок получения сертификата типа EASA для воздушного судна остается прежним — 2020 год.

"Мы остаемся в тех же самых (сроках получения сертификата EASA — ред.)", — добавил глава ОАК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что получение сертификата типа EASA для МС-21 через процедуру валидации запланировано на 2020 год.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.