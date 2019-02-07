МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" с начала программы выкупа акций приобрел 5,309 миллиона акций на сумму порядка 20,3 миллиарда рублей, сообщили журналистам в компании.

"На 4 февраля на балансе компании находилось 3,795 миллиона акций. С момента buy back выкуплено 5,309 миллиона акций, или 5,2% (уставного капитала — ред.). Общая сумма buy back составила примерно 20,3 миллиарда рублей", — сказали в ритейлере.

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2018 года находилось 18,399 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году выросла на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,827 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).