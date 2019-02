МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль медиахолдинга News Corp, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2018-2019 финансового года (завершилось 31 декабря) составила 196 миллионов долларов, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 15 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,33 доллара за период против убытка в 0,03 доллара годом ранее. Выручка выросла на 21,5% в годовом выражении — до 5,151 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль News Corp составила 95 миллионов долларов против убытка в 83 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего фингода. Чистая прибыль на акцию составила 0,16 доллара против убытка в 0,14 доллара годом ранее. Выручка выросла на 20,5% — до 2,627 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,61 миллиарда долларов, согласно данным IBES, которые приводит агентство Рейтер.

Компания добавляет, что среднесуточное количество цифровых подписчиков The Wall Street Journal за второй квартал текущего финансового года составило 1,709 миллиона человек против 1,389 миллиона человек в предыдущем году.

"Во втором квартале компания нарастила выручку на 21%, и рост прибыльности составил 13%, что отражает консолидацию Foxtel и сильный рост выручки в сегментах публикации книг и цифровых услуг по недвижимости", — приводятся в сообщении слова главы компании Роберта Томпсона (Robert Thomson). В апреле 2018 года News Corp и австралийская телекоммуникационная компания Telstra объединили свои равные доли в Foxtel и 100% долю News Corp в FOX SPORTS Australia, в результате сделки образовалась новая компания Foxtel. Финрезультаты Foxtel учитываются в отчетности News Corp с четвертого квартала предыдущего фингода.

Медиахолдинг News Corporation основан в 1979 году Рупертом Мердоком. Медиамагнату принадлежат газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.