МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro по итогам 2018 года упала в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом — до 220,434 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,74 доллара против 3,12 доллара за акцию годом ранее. Чистая выручка по итогам года достигла 4,58 миллиарда долларов, что на 12% меньше в годовом выражении.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Hasbro составила 8,766 миллиона долларов по сравнению с убытком в 5,298 миллиона долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара против убытка в 0,04 доллара за акцию за отчетный период годом ранее. Чистая выручка по итогам квартала достигла 1,389 миллиарда долларов, что на 13% меньше в годовом выражении.

В четвертом квартале выручка от международной деятельности компании снизилась на 17%, до 1,848 миллиарда долларов, от операций в США и Канаде — на 10%, до 2,433 миллиарда долларов.

На показатели выручки негативно повлияла ликвидация крупнейшей американской сети детских магазинов Toys R Us, отмечается в релизе.

Компания Hasbro — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством игрушек и настольных игр. Hasbro принадлежит ряд брендов в области выпуска игрушек, среди которых Army Ants, Littlest Pet Shop, Mr. Potato Head, My Little Pony, Pokemon, Star Wars, Transformers. Основана в 1923 году, штаб-квартира расположена в городе Потакет, штат Род-Айленд.