МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Siemens и "Уральская скоростная магистраль" договорились об инвестициях в ВСМ Челябинск-Екатеринбург стоимостью более 300 миллиардов рублей, строительство ВСМ начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, говорится в сообщении российского фонда.

"РФПИ, Siemens Mobility, подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов, представляющее консорциум "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России", и хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" договорились о совместной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Челябинск-Екатеринбург", — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение было подписано в пятницу на полях Конференции по безопасности в Мюнхене.

Общий объем инвестиций в проект составляет более 300 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство новой двухпутной высокоскоростной железной дороги между городами Челябинск и Екатеринбург протяженностью 220 километров и со скоростью движения до 300 км/ч.

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения и предполагает также строительство сопутствующей инфраструктуры. Планируется создание четырех железнодорожных вокзалов (аэропорты Баландино и Кольцово, Снежинск, Сысерть), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, 4 тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и строительство здания управления высокоскоростной магистралью.

"Инвестиции в инфраструктуру составляют более 40% портфеля Фонда, и мы планируем дальше инвестировать в этот сектор. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей города-миллионники Екатеринбург и Челябинск, имеет стратегическое значение не только для этих регионов, но и для всей страны в целом. Он позволит сформировать третью по величине агломерацию в России с населением 4 миллиона человек", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Проект создания ВСМ Челябинск — Екатеринбург соединит центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 часа 10 минут.