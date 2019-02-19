МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Анна Киселева, Антон Мещеряков. Российские потребители становятся более требовательными к продуктам питания: они следуют зарубежным трендам и все больше стремятся следить за своим здоровьем. Увлечение правильным питанием затронуло и категорию безалкогольных напитков, заставляя производителей выводить на рынок новые продукты. Как негазированные напитки и соки постепенно оттесняют на рынке традиционную газировку, повлияет ли повышение НДС на ее цену и будет ли Coca-Cola продавать алкоголь, рассказал агентству "Прайм" в своем первом интервью гендиректор компании Coca-Cola HBC в России Александар Ружевич.

- Как вы оцениваете 2018 год с точки зрения деятельности компании? Какую динамику показали основные категории напитков, которые реализует в стране Coca-Cola?

— В 2018 году рынок безалкогольных напитков вернулся к росту. Согласно статистике исследовательской компании Nielsen, продажи безалкогольных напитков в России в денежном выражении выросли по итогам года на 11,5%. Две категории развиваются быстрее остальных — это энергетики, плюс 32%, и холодный чай, плюс 20%. Быстрый рост также показывают газированные безалкогольные напитки — плюс 10%, вода — плюс 14% и соки — плюс 3%.

Положительную динамику мы наблюдаем и в России: растут отдельные сегменты нашего бизнеса. По состоянию на декабрь 2018 года мы занимали 29,7% доли рынка в продажах безалкогольных напитков в России.

- Показали ли продажи в России рост по итогам года?

— В целом объем продаж Coca-Cola HBC в России в 2018 году вырос на 4,4% — до 352 миллионов кейсов, или 2 миллиардов литров. При этом продажи газированных напитков в стране выросли на 6,4%. Показатель для энергетических напитков подскочил на 35,7%.

В 2018 году чистая прибыль компании, ведущей бизнес в 28 странах, включая Россию, выросла на 5% — до 447,4 миллиона евро.

- Ожидаете ли вы продолжения роста в 2019 году? Как может измениться распределение выручки в разных продуктовых линейках?

— Мы ожидаем, что тренд продолжится. В прошлом году на рост наших продаж оказали влияние два фактора: хорошая погода летом и Чемпионат мира по футболу. Когда дело касается оборота, мы бы хотели увеличивать нашу долю рынка.

- Меняются ли в последние годы потребительские предпочтения россиян? В какую сторону?

— По данным Nielsen, более 84% потребителей в России контролируют свой рацион, состав и пищевые свойства продуктов, которые потребляют, а 77% считают, что натуральность и качество являются ключевыми факторами при выборе на полке.

За последние 10-15 лет рынок безалкогольной продукции сильно изменился. И дело не в изменении потребности в напитках, а в изменении потребительских предпочтений. Россияне меняют свой образ жизни на более активный, "внедомашний", они все более ориентированы на здоровый образ жизни, им интересны "локальные" продукты и поиск нового опыта.

- Как изменились цены на вашу продукцию за 2018 год? Менялись ли розничные цены в связи с ослаблением рубля в прошлом году?

— Наши цены в 2018 году росли на уровне инфляции или чуть ниже. Мы бы хотели минимизировать возможное повышение цен и в этом году при условии отсутствия значимых колебаний на рынке.

- Отразится ли повышение ставки НДС на ваших ценах?

— Думаю, отразится. На наши цены, как производителя, повышение НДС не влияет, однако конечная цена все равно может быть увеличена ритейлерами.

- Планируете ли вы расширять производство в России, приобретать активы или открывать новые заводы? Будете ли вы увеличивать мощности на уже имеющихся заводах?

— Наши инвестиции в экономику за все время присутствия в России составили 5,7 миллиарда долларов. Мы верим в российский рынок и готовы инвестировать в него, мы хотим расти вместе с ним. Один из недавних примеров — запуск новой линии по производству соков в Санкт-Петербурге.

На текущий момент у нас сформирована оптимальная сеть заводов и центров дистрибьюции, которые будут обеспечивать потребности компании в ближайшем будущем, поэтому мы сосредоточены на модернизации существующих мощностей, увеличении их производительности. Это тоже большие инвестиции, но они не проявляются в увеличении количества заводов.

- Планируете ли выводить на российский рынок в 2019 году новые продукты?

— Мы будем совершенствовать существующий портфель, потому что мы хотим стать универсальным производителем напитков. Также мы планируем открывать новые сегменты, новые ниши. Например, недавно мы запустили напиток на растительной основе без добавления сахара.

Пока мы продаем его в пилотном режиме в Москве и Санкт-Петербурге. На текущий момент он производится в Чехии и Италии, если мы достигнем определенного объема продаж, а также требования российского рынка будут оправдывать инвестиции, мы будем рассматривать вопрос размещения производственной мощности для этого напитка в России. Это касается и любых других продуктов, которые будут показывать динамичный рост.

- Сколько времени пройдет прежде чем новые категории негазированных напитков начнут приносить компании основную часть прибыли?

— Сейчас эта ниша очень маленькая. Я полагаю, потребуется 5-10 лет. Это не значит, что основные категории не будут расти, но категория негазированных напитков будет расти намного быстрее.

- В 2017 году Coca-Cola HBC и Gruppo Campari стали сотрудничать по продаже алкогольной продукции итальянской компании в России. Как вы оцениваете результаты этого сотрудничества? Будет ли оно продлеваться и развиваться?

— Мы начали “пилот” по дистрибуции с Gruppo Campari в Северо-Западном регионе и в нескольких городах Центральной России. Для оценки результатов нашей работы и принятия решения по поводу будущего сотрудничества в этой области нам потребуется еще несколько месяцев. Стратегически мы видим, что премиальный алкоголь — это быстрорастущий сегмент. Он пользуется популярностью в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе — ред.) и хорошо сочетается с нашим безалкогольным портфелем.

- Интересует ли вас возможность заниматься дистрибуцией других алкогольных напитков в РФ? Ведутся ли переговоры о заключении аналогичных соглашений?

— В данный момент мы сфокусированы на дистрибуторском сотрудничестве с Campari. Нам нужно понимать, как это сотрудничество будет расширяться. Премиальный алкоголь — это категория с большим потенциалом.

- Вы занимаете позицию гендиректора Coca-Cola HBC в России уже полгода – можете ли поделиться личными впечатлениями о стране, о российском рынке безалкогольных напитков, о российских потребителях? Что вам уже удалось достичь по итогам полугода?

— Я работаю в Coca-Cola HBC уже более 20 лет. Моя карьера довольно типична для сотрудника этой компании: я начинал свой путь как торговый представитель, затем работал на разных позициях в Сербии, Черногории, Македонии и на Украине.

Должность генерального директора российского подразделения компании — это то, к чему я стремился долгие годы. Я не устаю повторять: “Россия — это не страна, Россия — это континент”. Это один из ключевых рынков для нас. Российский рынок сложный с любой точки зрения — с географической, логистической, геополитической.

Но Россия также — это рынок возможностей. Здесь нет универсального подхода, потребители с каждым днем становятся все более требовательными, стремительно меняются тренды, формирующие индустрию. На рынке такого типа нельзя действовать реактивно, важно предвидеть новые тренды и создавать их.