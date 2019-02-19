МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов поручил профильным ведомствам проработать вопрос усовершенствования системы tax free с переводом ее полностью в электронный формат, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

Поручение дано по итогам по итогам заседания коллегии Минфина.

"Минфину совместно с ФТС и другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос совершенствования системы tax free с тем, чтобы перевести ее в удобный, полностью электронный формат. В дополнение к действующей системе будет проработана схема возврата налога без оформления бумажного чека. Взаимодействие иностранных резидентов с ФТС в рамках этого формата будет полностью электронным", — сообщил Лавров.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, где проводился чемпионат мира по футболу — Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург.