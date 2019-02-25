МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 июля обнулит НДС практически на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов, при этом для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления кабмина.

"Проект постановления правительства… с 1 июля вводит нулевую ставку по налогу на 42 аэропортовые услуги, предоставляемые для зарубежных рейсов. Одновременно вводится стандартная ставка 20% на те же услуги, предоставляемые для внутренних рейсов. Постановление приводит законодательство в соответствие с Налоговым кодексом, поправки к которому вступят в силу с 1 июля", — пишет газета.

Отмечается, что сейчас шесть основных услуг аэропортов как на внутренних, так и на международных рейсах не облагаются НДС — взлет, посадка и стоянка судов, обеспечение авиабезопасности, заправка авиатопливом, его хранение, аэронавигационное обслуживание. Как сообщает издание, такая ситуация не позволяет аэропортам получить возмещение входящего НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг. При этом по остальным услугам действует НДС в размере 20%.

Согласно пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет (а аэропорты получат) 29 миллиардов рублей в 2018-2021 годах, пишет газета.

Собеседники "Коммерсанта" в авиакомпаниях утверждают, что законопроект лоббировали представители аэропортов. "Входящий НДС для них не меняется после принятия новых правил, зато исходящий НДС после поправок опустится до нуля. В этой ситуации у аэропортов есть два варианта: снизить цену на услуги или оставить ее прежней, увеличив собственную маржу", — отмечает издание.

При этом в "Домодедово" газете заявили, что действующие правила искажают экономический смысл НДС и приводят к двойному налогообложению. "Отмена льготы по НДС для услуг аэропортов представляется важной для развития инфраструктуры аэропорта и снижает нагрузку на авиакомпании в части отвлечения денежных средств на оплату аэропортовых услуг с выручки по международным перевозкам, которые также облагаются по нулевой ставке", — сообщили там.